Manchester City Bayern Münih maçı sonrası soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu karşılaşmasında Manchester City sahasında Alman devi Bayner Münih ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk ayağında İngiliz ekibi rakibine 3 gol atarken büyük bir avantajı da cebine koymuş oldu.