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Manchester City Bayern Münih maçı sonrası soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

13.04.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nin sonucu en çok merak edilen Manchester City Bayern Münih karşılaşmasında İngiliz ekibi rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarırken, karşılaşmanın ardından yaşananlar mücadelenin önüne geçti. İşte detaylar...

Sadio Mane

Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu karşılaşmasında Manchester City sahasında Alman devi Bayner Münih ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk ayağında İngiliz ekibi rakibine 3 gol atarken büyük bir avantajı da cebine koymuş oldu.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından iki takım da soyunma odasına giderken, Bayern Münih soyunma odasında iki yıldız isim birbirine girdi.

YUMRUKLU KAVGA

YUMRUKLU KAVGA

Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Sadio Mane ve Leroy Sane soyunma odasında yumruklu kavgaya tutuştu.

DİĞER OYUNCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

DİĞER OYUNCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Alman gazetesi Bild'in haberine göre; Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.

RÖVANŞ TARİHİ...

RÖVANŞ TARİHİ...

Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
bayern munich city manchester city ligi

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