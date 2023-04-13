Manchester City Bayern Münih maçı sonrası soyunma odasında yumruk yumruğa kavga!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu karşılaşmasında Manchester City sahasında Alman devi Bayner Münih ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk ayağında İngiliz ekibi rakibine 3 gol atarken büyük bir avantajı da cebine koymuş oldu.
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından iki takım da soyunma odasına giderken, Bayern Münih soyunma odasında iki yıldız isim birbirine girdi.
Karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından Sadio Mane ve Leroy Sane soyunma odasında yumruklu kavgaya tutuştu.
Alman gazetesi Bild'in haberine göre; Mane konuşma tarzından memnun olmadığı Sane'yle kavga etti ve takım arkadaşının dudağına yumruk attı. Diğer oyuncuların araya girmesi sonrası gerginliğin sona erdiği belirtildi.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Nisan'da Münih'te oynanacak.