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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

03.07.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

BALIKESİR (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

İlçedeki bir kır bahçesinde Gündoğan ve Arfaoui çifti için, düğün töreni hazırlandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı yemek programının ardından akşam saatlerinde törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.

Düğüne, çok sayıda Dursunbeyli, Gündoğan'ın akrabaları ve protokol üyeleri katıldı.

İlkay Gündoğan'ın babası İrfan Gündoğan, AA muhabirine, Dursunbey ilçesinde büyüdüklerini söyledi.

Bu yüzden memleketleri olan bu ilçede düğün yapmak istediklerini belirten İrfan Gündoğan, "İlkay'ın çocukluğundan beri Türkiye ve Dursunbey'le bağımızı kesmedik. Senede iki defa buraya geliyor. Memleketinin burası olduğunu onlara hissettirdik. Onlar da kendi memleketlerinde düğün yapmak istediler. Biz de anne ve babası olarak görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Dursunbey'de yaptı

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