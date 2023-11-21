Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'a büyük ayıp! Söylenen söz sonrası Türk taraftarlar mili oyuncuya sahip çıktı

Altay Bayındır, sosyal medyada hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Manchester United'ın yıllarca kalesini koruyan efsane eldiven Edwin van der Sar'dan ilginç bir cevap geldi.

ALTAY BAYINDIR'DAN ÖVGÜ

En sevdiği ve beğendiği kalecinin Edwin van der Sar olduğunu açıklayan Altay Bayındır'a Edwin van der Sar'dan şaşırtan bir cevap geldi.

"FAVORİM ONANA"

Edwin van der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullanınca Türk taraftarlar Altay'a sahip çıktı.

