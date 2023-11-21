SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'a büyük ayıp! Söylenen söz sonrası Türk taraftarlar mili oyuncuya sahip çıktı

Manchester United efsanesinden Altay Bayındır'a büyük ayıp! Söylenen söz sonrası Türk taraftarlar mili oyuncuya sahip çıktı

21.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan fakat henüz forma şansı bulamayan Altay Bayındır'ın sosyal medya yazışması gündem oldu. Altay Bayındır'ın "En sevdiğim kaleci Edwin van der Sar." demesi üzerine Manchester United efsanesi Edwin van der Sar bu yoruma cevap verdi. Van Der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullandı.

Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Altay Bayındır, sosyal medyada hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Manchester United'ın yıllarca kalesini koruyan efsane eldiven Edwin van der Sar'dan ilginç bir cevap geldi.

ALTAY BAYINDIR'DAN ÖVGÜ

523070

En sevdiği ve beğendiği kalecinin Edwin van der Sar olduğunu açıklayan Altay Bayındır'a Edwin van der Sar'dan şaşırtan bir cevap geldi.

"FAVORİM ONANA"

bbedfd1d-6656-a5e9-f8d0-51e4c1fe6c76

Edwin van der Sar, "Selam Altay, yakında Manchester'da görüşüp kalecilik hakkında sohbet edeceğiz ama bileceğin gibi benim favorim hala Andre Onana!" ifadelerini kullanınca Türk taraftarlar Altay'a sahip çıktı.

Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır onana van der sar Altay sezon
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajı

Bakan Işıkhan’dan maaşa ‘tek zam’ mesajı

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Altay Bayındır'a büyük ayıp!

Altay Bayındır'a büyük ayıp!

Bünyamin Gezer'den gündemi sarsacak bir iddia daha!

Bünyamin Gezer'den gündemi sarsacak bir iddia daha!

Icardi için ilginç itiraf! ''Buzdolabını boşalttı''

Icardi için ilginç itiraf! ''Buzdolabını boşalttı''

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Öğrencisiyle yaşadığı ilişki maille polise ihbar edildi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.