MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altay'ı konuk edecek Manisa FK, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular dar alan oyunları oynadı ve taktik çalışma gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alioune Ba ve Edgar Prib idmanda yer almadı.
Manisa ekibi, yarın yapacağı antrenmanla 15 Ekim Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
Manisa FK, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
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