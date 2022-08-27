Manisa FK-Denizlispor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-2 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, takım olarak arzu ettikleri seviyeye adım adım geldiklerini belirterek, ömemli bir müsabakadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lige Boluspor mağlubiyetiyle başladıklarını, geçen haftayı ise müsabaka oynamadan bay geçtiklerini anımsatarak, aradaki 15 günlük süreyi çok iyi değerlendirip çok çalıştıklarını ifade etti.

Altaş Denizlispor'un büyük bir dirençle müsabakaya çıkacağını tahmin ettiklerini dile getiren Eriş, "Başarılı bir oyun sahaya yansıttık, pozisyon zenginliği olan bir oyun oynadık. Futbol olarak olmak istediğimiz seviyeye adım adım ilerliyoruz. Önemli bir müsabakayı kazandık. Oyuncularımı ve taraftarı canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise kendileri açısından ilginç bir maç olduğunu, iyi başlayıp öne geçtikleri, daha sonra yakaladıkları pozisyonlarda golleri bulup farkı açabilecekleri bir karşılaşmayı yedikleri hatalı gollerle kaybettiklerini belirtti.

Hatalı gollerle takımın gardının düştüğünü aktaran Bakkal, "İkinci devrenin başında basit bir gol yedik. Sonrasında toparlanmaya çalışırken taçtan bir gol daha yedik. Oyunun başında bu skoru beklemiyorduk. Hatalı gol yenir, kendimiz de hatadan gol atarız ama takımın gardı bu gollerle düşüyor. Zaten kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Sonra böyle birkaç hata olunca bizim adımıza sıkıntı. Telafi edilir ama iyi başlayıp kötü bitirdiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.