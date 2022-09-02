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Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

02.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Vanspor FK'de oynayan Gürdal ile Fikri Bayrıl Tesisleri'nde 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genç oyuncu, hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Takımımın başarısı için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Erdem Özkan da genç oyuncuları kadroya katmaya devam ettiklerini kaydetti.

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

Manisa FK, Oktay Gürdal'ı transfer etti

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transfer Manisa FK

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