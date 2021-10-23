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Manisa'da 10 gün önceki trafik kazasında hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

23.10.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 10 gün önceki trafik kazasında hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden yaralanan 3 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 gün önceki kazanın ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılan, oradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan Remziye Tüfekçi (66), kurtarılamadı.

13 Ekim'de Mutlu Tüfekçi'nin kullandığı 16 LBT 21 plakalı otomobil, Akhisar-Manisa kara yolu Tirkeş mahallesi yakınlarında refüje çıkıp savrulduktan sonra park halindeki 31 FN 976 plakalı tırın dorsesine çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Serap Tüfekçi ile annesi Remziye Tüfekçi yaralanmıştı.

Manisa'da 10 gün önceki trafik kazasında hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

Manisa'da 10 gün önceki trafik kazasında hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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