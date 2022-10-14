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Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

14.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

MANİSA (AA) - Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye, Vestel tarafından üretilen "WeWALK akıllı baston" hediye edildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre akıllı bastonlar, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen törenle, öğrencilere teslim edildi.

Bastonların, Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda elde edilen bağışlarla alındığı belirtildi.

Etkinlikte konuşan Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Vestel’e sosyal sorumluluk kapsamında sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç de görme engellilerin erişim sorununun giderilmesine katkı sunduğu için Vestel yetkililerine teşekkür ederek, "Özellikle kılavuz yolların olmadığı, sesli trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde görme engellilerimiz büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bunun üstesinden tamamen teknolojinin gelişmesiyle geçilebilir." dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Young Guru Academy ile Vestel tarafından geliştirilen ve 59 ülkede kullanılan WeWALK, bel üzeri ve baş hizasındaki engelleri algılayıp kullanıcıyı uyarıyor ve sesli navigasyon bilgisi paylaşıyor.

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

Manisa'da 15 görme engelli öğrenciye akıllı baston armağanı

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Manisa görme engelli

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
13:01
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:58
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

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