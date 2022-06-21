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Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

21.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülaziz Zeynir (47) idaresindeki 35 NH 546 plakalı kum yüklü kamyon, Emlakdere Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Zeynir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Manisa'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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