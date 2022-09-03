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Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

03.09.2022 04:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi.

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

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