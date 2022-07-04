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Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

04.07.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde freni boşalıp yoldan çıkan tıra müdahale eden sürücü yaralandı.

Uncubozköy Mahallesi'ndeki Orman işletme Müdürlüğüne ait şantiye alanında park halinde bulunan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 45 AGD 374 plakalı orman yangınlarında iş makinalarını taşıyan tırın freni boşaldı.

Aracın hareket ettiğini gören sürücü A.K. (52) tırı durdurmak isterken kapının çarpması sonucu yaralandı.

Tır yoldan çıkarken, A.K. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Manisa'da freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü yaralandı

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