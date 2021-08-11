Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A'nın (34) kullandığı 45 RG 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.B'nin (44) idaresindeki 45 AB 002 otomobil, Salihli-Köprübaşı yolunun Dombaylı Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 45 RG 548 plakalı otomobildeki yolculardan Ayşe Toy'un (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan otomobil sürücüleri H.A. ile A.B. ve yolculardan G.Ç. (41) Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.