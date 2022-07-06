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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

06.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 ve 11 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin K'nin (24) kullandığı 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde seyreden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular Hülya Belli (43), Bellis (3), Berat Kayra Kulaber (11) ile Rıfat Ünal (59) yaralandı.

Yaralılar Savaştepe Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bellis Kulaber ile ağabeyi Berat Kayra Kulaber, müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirdi.

Öte yandan gözaltı işlemi için sürücü Hüseyin K'nin taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kardeş öldü

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