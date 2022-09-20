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Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

20.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tilkinin caminin avlusundan imamın ayakkabısının tekini alıp kaçtığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yuntdağyenice Mahallesi camisinde görev yapan imam Murat Vargün, sabah namazını kıldırıp cemaati gönderdikten sonra bir süre camide vakit geçirdi.

Camiden çıkarken ayakkabısının tekinin yerinde olmadığını gören Vargün, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, camiye giren bir tilkinin ayakkabısının tekini alıp götürdüğünü gördü.

Tilkinin gidebileceği yerleri kontrol eden imam, camiden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta ayakkabısının tekini buldu.

- Bir de horoz kayıp

İmam Murat Vargün, AA muhabirine camiden ayrılırken ayakkabısının tekini göremeyince cemaatinden birinin kendisine şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

Kendisine şaka yapan kişinin neden ayakkabısını çift olarak almadığını kendisine sorduğunu anlatan Vargün, şöyle konuştu:

"Sonra kamera kayıtlarını tetkik ettim, gördüklerim çok enteresandı. Baktım, tilki ayakkabımı almış götürmüş. Ben de ayakkabımı aramaya koyuldum, mezarlığın yakınlarında buldum. O esnada cemaatimden biri de horozunu arıyordu. 'Hocam, benim horozum kayıp, gördün mü?' diye sordu. 'Amca sana geçmiş olsun, bana hayırlı olsun. Benim ayakkabıyı burada bırakan tilki, senin horozu götürmüş.' dedim."

Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imanın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

Manisa'da imamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasına yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
Manisa güvenlik kamerası cami

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