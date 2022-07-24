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Manisa’da orman yangını çıktı

24.07.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

Manisa’da orman yangını çıktı

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