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Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

21.09.2022 03:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar A’nın (24) kullandığı 45 B 2878 plakalı otomobil Merkez Efendi Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 4 araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü Yaşar A. ve aynı araçtaki 3 yolcuyu Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluştu.

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Manisa’da park halinde araçlara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil kaza yaralı

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