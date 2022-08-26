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Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

26.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı, trafik kazaları meydana geldi, su birikintilerinde mahsur kalan araç, sürücüler ve vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçe merkezinde saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle pek çok mahallede ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Fatih Sanayi Sitesi'ndeki iş yerleri, su altında kaldı. İzmir-Ankara E-96 kara yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik durma noktasına geldi, bazı noktalarda da trafik kazaları meydana geldi.

Caddelerde su baskınları sebebiyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Manisa'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Manisa’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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