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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

09.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsle pikabın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine giden Hamdi T. (68) yönetimindeki 45 KA 5891 plakalı pikap, Ahmetağa Mahallesi kavşağında, tarım işçilerini taşıyan Kadir A. (44) idaresindeki 45 J 7678 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki birer yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs pikapla çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Sarıgöl Minibüs kaza

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