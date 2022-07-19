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Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

19.07.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 40 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 3 günlük turnuvada 15 ilden 40 sporu 5 kategoride mücadele edecek. Turnuvada sporcular alacağı puanlarına göre milli takıma seçilecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya ilçede tenis turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik de milli takım kadrosunu oluşturacakları turnuvada yarışacak sporculara başarı diledi.

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

Manisa'da "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı

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