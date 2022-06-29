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Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

29.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mürsel Y. (59) idaresindeki 45 BS 009 plakalı kamyonet, İzmir-İstanbul otobanı Tirkeş Mahallesi yakınlarında Sezgin C. (43) idaresindeki 57 HC 827 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette bulunan Salih Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Mürsel Y. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kiraz Oğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Sezgin C. gözaltına alındı.

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

Manisa'da tıra arkadan çarpan kamyonetteki yolcu yaşamını yitirdi

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