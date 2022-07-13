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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

13.07.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selim S'nin (48) kullandığı 07 N 2046 plakalı otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen Sami Özgün (70) idaresindeki 45 AAT 49 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Özgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki ağır yaralanan ve kimliği belirlenemeyen yolcu ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Selim S. gözaltına alındı.

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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trafik kazası Manisa ölüm

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