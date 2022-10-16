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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

16.10.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut Kocabıyık'ın (43) kullandığı 45 R 6745 plakalı otomobil, Turgutlu'nun Urganlı Mahallesi'nden Ahmetli'nin Kargın Mahallesi istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarımsal sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 3 çocuk ile 2 kadın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabıyık ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Kocabıyık'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Eymen Kocabıyık (3), Celal Emir Kocabıyık (8), Elif Kocabıyık (38), Ceren Kutlu (11) ile Fadime Kutlu (41) sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Ahmetli Turgutlu

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