MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde trenin çarptığı 23 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Atatürk Mahallesi Manisa Muradiye yolunda sinyalizasyon bulunan hemzemin geçidin yaklaşık 300 metre uzaklığında tren raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalışan Nihat Oğuz'a (23), İzmir-Balıkesir seferini yapan yolcu treni çarptı.
Kazanın ardından treni durduran makinist yerde bir kişinin yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Oğuz'un cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Makinist işlemleri için emniyete götürüldü.
Manisa'da trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
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