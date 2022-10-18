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Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

18.10.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 22 kişi yaralandı.

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden 02 AU 728 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, 35 GC 7216 plakalı otomobil, 01 ABY 255 plakalı minibüs ile plakası henüz belirlenemeyen ve işçi servisi olarak kullanılan bir başka otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

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