MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü.
Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.
Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı
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