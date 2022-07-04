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Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

04.07.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin 7 noktasında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, çok sayıda araç ile şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde yakalanan farklı suçlardan aranan 5 kişi, emniyete götürüldü.

Ayrıca, 3 sürücüye ise ehliyetsiz araç kullandıkları için cezai işlem uygulandı.

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

Manisa'daki asayiş uygulamalarında aranan 5 kişi yakalandı

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