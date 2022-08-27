YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

27.08.2022 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Barbaros Mahallesi Dolgunlar Küme Evlerinde yaşayan O.Ç, ile M.Ş.D. arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.D. (45), B.Ç. (40), E.Ç. (14) ve A.T. (29) silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kavgaya müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Manisa'daki silahlı kavgada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa Silahlı çatışma yaralı

Manisa Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:28
Öğle
13:17
İkindi
16:59
Akşam
19:56
Yatsı
21:18
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.