YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

05.10.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, Yunusemre ilçesindeki polis uygulama noktasında durdurulan bir otomobildeki aramada 52 gram metamfetamin, 30 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Salihli ilçesinde durdurulan bir araçta da 115 gram metamfetamin bulundu, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 350 gram esrar, 50 uyuşturucu hap, 35 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, hassas terazi, 12 litre sahte içki, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

- Gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
13:04
İkindi
16:20
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Manisa Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Havuzlu Eczanesi
Merkez
Öncü Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.