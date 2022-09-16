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Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

16.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Vienna Cammarota: - "Türkiye'yi iyi buldum. İnsanları sıcak ve misafirperver"

İtalya'nın Venedik kentinden Çin'in başkenti Pekin'e yürüyerek giden 73 yaşındaki Vienna Cammarota Düzce'ye ulaştı.

İtalyan gezgin Marco Polo'nun seyahat ettiği 15 ülke güzergahını takip eden Cammarota, Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefliyor.

Cammarota, seyahatinin Düzce durağında, kazı çalışmaları sonucu 2 bin yıllık Medusa, mask heykelleri, groteks figürü ile Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine ulaşılan Konuralp Bölgesi'ndeki Prusias ad Hypium Antik Kenti'ni ziyaret etti.

- "Marco Polo'nun izini takip etmek için bu yolculuğa çıktım"

Vienna Cammarota, AA muhabirine, yaptığı yolculukla dikkatleri üzerine çekmesi sonucu barış elçisi ilan edildiğini söyledi.

Bu yıl çıktığı yolculuğu 2025'te tamamlamayı hedeflediğini aktaran Cammarota, "Marco Polo'nun izini takip etmek için bu yolculuğa çıktım. Bunun ticari ve tarihi anlamda önemi olduğu için yolculuğa çıktım. Bu yolculukta Roma İmparatorluğu döneminden kalan yapılar var. Bu yapıları görmek de diğer amacım. Türkiye'yi iyi buldum. İnsanları sıcak ve misafirperver. Yaşadığım bölgenin insanlarına sıcaklık ve misafirperverlik açısından Türk insanını çok benzettim." diye konuştu.

Cammarota, yolcuğunu Pekin'de bitirmeyi düşündüğünü dile getirerek, "3 yıl içinde tamamlamayı düşünüyorum bu rotayı. Çin büyük bir ülke olduğu için başka şehirleri de ziyaret etmek istiyorum. Şian kentini ziyaret edip yer altında bulunan asker heykellerine bakmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Antik Roma kültürünün izini de sürdüğüne değinen Cammarota, Düzce'deki antik kentten etkilendiğini sözlerine ekledi.

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

- Avrupa'dan Asya'ya 22 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Vienna Cammarota: - "Türkiye'yi iyi buldum. İnsanları sıcak ve misafirperver"

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

Marco Polo'nun izinde Çin'e yürüyen 73 yaşındaki İtalyan kadın, Düzce'ye geldi

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Düzce marco polo

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