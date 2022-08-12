Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan durumu ağır olan Ramazan Y, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazada, sürücüler ile Cuma T. ve Meryem T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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