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Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

26.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Yazma Eserler Daire Başkanlığı ve Kadim Akademi Derneği'nce düzenlenen "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca yüz yüze ve çevrim içi oturumlarla düzenlenecek sempozyumun açılışında konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feridun Bilgin, İslam milletinin yüzyıldır içinde bulunduğu türbülanstan çıkarak ciddi bir diriliş arifesinde olduğunu kaydetti.

İslam milletinin arasına önce fiziki sınırların daha sonra da zihni sınırların çizildiğini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Bizim çok kıymetli el yazmaları eserlerimizi yağmalayarak kendi ülkelerine götürdüler. İslam aleminin tarih hazinesi olan ve kimliğimizi oluşturan el yazmalarımızı alarak, geçmişimizle bağlantımızı koparmaya çalıştılar. Hafızamız konumunda olan şehirlerimizi yani mekana dair hafızamızı yok etmeye teşebbüs ettiler.

Bağdat'ın nasıl yağmalandığını gördük, aynı şekilde Şam'ın ve Halep'in yerle bir edildiğini seyrettik. Dolayısıyla bizim yeniden dirilişimiz aslında el yazmalarımızın yeniden gün yüzüne çıkarılıp bilim dünyasına sunulmasıyla mümkün olacak. Bu gibi çalışmalar bilhassa akademik zihinsel engellerin kaldırılmasını sağlayacak, iş birliklerinin çoğaltılması ve ortak programların yapılmasıyla mümkün olacaktır."

Kadim Akademi Derneği Başkanı Doç. Dr. Ziya Polat ve Irak Yazma Eserler Dairesi Başkanı Prof. Dr. Mazın Sabah Al-Arajı da birer konuşma yaptı.

Sempozyumda, Türkiye, Cezayir, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Filistin'den 48 katılımcı Türkçe ve Arapça 48 tebliğ sunacak.

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

Mardin'de "2. Uluslararası El Yazmaları Sempozyumu" başladı

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