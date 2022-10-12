YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

12.10.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mahmut Demirtaş: - "Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

MARDİN (AA) - Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Vali Mahmut Demirtaş, Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında, bağımlılıkla savaşın en önemli başlığını uyuşturucu ile mücadelenin oluşturduğunu söyledi.

Mardin'de uyuşturucu kullanımının diğer illere göre az olduğunu ancak bunun tamamen bitmesi için herkesin çok duyarlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demirtaş, sadece güvenlik güçlerinin değil ailelerin de buna dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Uyuşturucunun kökünü kazınmasında kararlı olduklarını, uyuşturucu kullanılan metruk bina bırakmamayı hedeflediklerini dile getiren Demirtaş, "Göreve geldiğimiz günden beri metruk binalarla ilgili bir çalışmamız var. Yarısını yıktık, inşallah yakın zamanda tamamını yıkmayı düşünüyoruz." dedi.

Demirtaş, uyuşturucunun terörle bağlantısına dikkati çekti.

"Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu konuda çok duyarlı ve sahada olmamız lazım. Bu işin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Bugün dünyada terör örgütlerinin gelir kaynaklarının en önemlisi uyuşturucudan elde ettikleri gelir. Kullanılan uyuşturucun terör örgütüne gittiğinin bilinmesi lazım." ifadelerini kullanan Demirtaş, uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini kaydetti.

Demirtaş, madde ve uyuşturucu bağımlılığının ilk ve öncelikli mücadele alanları olduğunu dile getirerek, sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığının da üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine dikkati çekti.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise sadece uyuşturucu madde, alkol ve tütün bağımlılığı ile ilgili değil, kumar ve teknolojik bağımlılıkla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirtti.

Yavuz, terörle mücadele edildiği gibi bağımlılıkla da aynı hassasiyetle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum gerçekleştirildi.

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

- Vali Mahmut Demirtaş: - "Hep birlikte el ele vereceğiz, bunun kökünü kazıyana kadar mücadelemize devam edeceğiz"

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Mardin'de "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin mahmut demirtaş?

Mardin Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:15
Öğle
12:09
İkindi
15:20
Akşam
17:52
Yatsı
19:07

Mardin Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Çarşamba

Yaman Eczanesi
Artuklu
Tutal Eczanesi
Kiziltepe
Bıçakçı Eczanesi
Kiziltepe
Ölmez Eczanesi
Midyat
Menal Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Şahin Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Çocuk isteyenler bitmedi! ''Bedenimi açık artırmaya sunacağım''

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Binlerce üründeki %50'ye varan indirimlerden faydalanmak için acele edin! İşte indirimdeki bazı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.