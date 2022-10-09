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Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

09.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde başı damacanaya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.

İlçede bir kedi yavrusunun başının damacanaya sıkıştığını gören vatandaşlar Midyat Hayvanları Koruma Derneği'ne (Hay-Der) durumu bildirdi.

Dernek başkanı Zeynel Abidin Erdem ve beraberindeki dernek üyeleri, kedinin başının sıkıştığı damacanayı spiral makinesiyle kesti.

Kurtarılan yavru kedi annesinin yanına bırakıldı. Kedilere, mama ve su verildi.

Dernek başkanı Erdem, duyarlı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine yavru kediyi kurtardıklarını belirterek, herkese hayvan sevgisi aşılanması gerektiğini belirtti.

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Mardin'de başı damacanaya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Anahtar Kelimeler:
Mardin kedi Damacana

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