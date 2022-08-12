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Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

12.08.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Gölcük Mahallesi 432 Sokak'ta bir evin bahçesindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İstinat duvarının parçaları, park halindeki 3 aracın üzerine düştü.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik güçleri ve belediye ekipleri enkazın kaldırılması için çalışma başlattı.

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Mardin'de çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Midyat istinat duvarı

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