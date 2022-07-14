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Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

14.07.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin'de şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bir otelde düzenlenen programda, Anadolu'da şehit düşmeden yurt edilmiş tek bir karış toprak parçasının bulunmadığını söyledi.

Yüzyıl önce Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde zalimin karşısına dikilen ecdadın torunlarının, aynı ruh ve inançla 15 Temmuz'da yedi düvelin ve onun iş birlikçilerinin karşısına çıktığını kaydeden Demirtaş, 15 Temmuz gecesinde milleti terör örgütleri ile hizaya çekmek istediklerini belirtti.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi, bizzat milletimiz tarafından engellendi. Bu açıdan değerlendirdiğimizde milletimizin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığı, can pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterilmiştir. 15 Temmuz'da ellerini ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmemiş; küresel güçler ve yerli iş birlikçileri hayal kırıklığına uğratılmıştır. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz hain darbe girişimi, zihnimizde tüm canlılığıyla yer tutmaya devam ediyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kast eden terör örgütleri ile mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz."

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

Mardin'de şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi

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Mardin Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:20

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