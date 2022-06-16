YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

16.06.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 84 işletmede denetim yaptı.

Ekipler, 10 markette kullanma tarihi geçmiş aralarında süt ve bebek mamalarının da bulunduğu 1400 ürün ele geçirdi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Zabıta Daire Başkanı Halil Yomak, belediye bahçesinde teşhir edilen ürünleri inceledi.

Kaymakam Çam, zabıta ekiplerinin yaklaşık 2 haftadır fiyat ve insan sağlığıyla ilgili sıkı bir şekilde market denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılan 84 denetimde 10 markette 1400'e yakın kalemde tarihi geçmiş ürün buludnduğunu bildiren Çam, "El koymalar ve cezai işlemleri gerçekleştirdik. Gerekirse kapatmaya varan cezai işlemler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken mutlaka son kullanma tarihlerine baksınlar. Ürünler imha edilecek. Bundan sonraki süreçte esnafımızın vatandaşımıza tarihi geçmiş ürün satmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ürünler imha edildi.

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
04:49
Öğle
12:23
İkindi
16:14
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Mardin Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Perşembe

Banu Eczanesi
Artuklu
Beşire Eczanesi
Kiziltepe
İbni Sina Eczanesi
Kiziltepe
Ünal Eczanesi
Midyat
Lokman Hekım Eczanesi
Nusaybin
Ömerli Eczanesi
Omerli
Kavak Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.