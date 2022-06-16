Mardin'de son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde zabıta ekiplerinin market denetiminde ele geçirdiği son kullanma tarihi geçmiş 1400 ürün imha edildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 84 işletmede denetim yaptı.

Ekipler, 10 markette kullanma tarihi geçmiş aralarında süt ve bebek mamalarının da bulunduğu 1400 ürün ele geçirdi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve Zabıta Daire Başkanı Halil Yomak, belediye bahçesinde teşhir edilen ürünleri inceledi.

Kaymakam Çam, zabıta ekiplerinin yaklaşık 2 haftadır fiyat ve insan sağlığıyla ilgili sıkı bir şekilde market denetimlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Yapılan 84 denetimde 10 markette 1400'e yakın kalemde tarihi geçmiş ürün buludnduğunu bildiren Çam, "El koymalar ve cezai işlemleri gerçekleştirdik. Gerekirse kapatmaya varan cezai işlemler ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken mutlaka son kullanma tarihlerine baksınlar. Ürünler imha edilecek. Bundan sonraki süreçte esnafımızın vatandaşımıza tarihi geçmiş ürün satmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra ürünler imha edildi.