YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

31.10.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşitli ülkelerden 72'si kadın 363 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa, kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu birinci oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen, Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu'nda, erkeklerde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa, kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu birinci oldu.

Kızıltepe'de Kaymakamlık ve belediye tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen koşuya, Ürdün, Azerbaycan, Etiyopya, Kenya ve Türkiye'den 72'si kadın 363 sporcu katıldı.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki Halı Sokağı'nda düzenlenen törende konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bir yandan çocukları ve gençleri spora teşvik etmeyi bir yandan da kentin ulusal ve uluslararası tanıtımını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İlk defa düzenlenen koşuya sporcu ve vatandaşların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, "Kızıltepe'de ilk defa düzenlenen yarı maratona hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi katılımın olduğunu görmek bizleri mutlu etti. Bugün etkinliğimizi başlattık, inşallah devamını da getireceğiz. Bu etkinliğin ilimizin tanıtımına ciddi katkısının olacağına inanıyorum. Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Vali Demirtaş ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın başlattığı 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa birinci, Ahmet Alkanoğlu ikinci ve ağabeyi Ömer Alkanoğlu ise üçüncülük elde etti.

Kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu yarışı ilk sırada tamamladı. Nuran Satılmış ikinci, Derya Kanur ise üçüncü oldu.

İlçede yarı maraton dışında 5 kilometrelik "halk koşusu" yarışı da yapıldı.

Kaymakam Çam, yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupa verdi.

Maratona katılım sağlayan herkese teşekkür eden Çam, gelecek yıllarda da bu maratonu sürdürmeyi hedeflediklerini, bölgenin sporla anılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Koşuyu erkekler kategorisinde birincilikle tamamlayan Etiyopyalı Regasa, arkadaşlarının davetiyle geldiği Mardin'de birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Geldiğim için çok sevindim. İlk kez bu yarışma yapılıyor, güzeldi. Seneye inşallah daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

- Çeşitli ülkelerden 72'si kadın 363 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik koşuda, erkekler kategorisinde Etiyopyalı Fetene Alemuna Regasa, kadınlar kategorisinde ise Fatma Karasu birinci oldu

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi

Mardin'de "Uluslararası 1. Mezopotamya Yarı Maraton Koşusu" düzenlendi
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 31 Ekim Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:33
Öğle
12:06
İkindi
15:01
Akşam
17:28
Yatsı
18:44
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Altay'ın Süper Lig'deki konuğu Sivasspor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Trabzon'da 100. Yıl Balıkçı Barınaklarında yangın çıktı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Edirne'de Cumhuriyet Bayramı konserle kutlandı

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'e gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.