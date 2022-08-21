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Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

21.08.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 kişinin cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle, 1 kişinin cenazesi Artuklu ilçesinde, 1 kişinin cenazesi ise Diyarbakır'da toprağa verildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde art arda yaşanan iki trafik kazasında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Üçyol mevkisinde dün meydana gelen ölümlü kazaya müdahale edenlere freni patlayan tırın çarptığı kazada hayatını kaybeden 19 kişinin otopsisi tamamlandı.

Ailelerine teslim edilen cenazelerden, İnan Berk, İbrahim Halil Has, İsa Ayebe, Ahmet Aktay, Ünal Ekinci, Bese Bağlayan, Mülkiye Acar, Hamit Akkoyun, Servan ve Mihriban Tanrısever, Fesih, Kemal ve Velat Dağ, İrfan Aktaş, Baran Açan, Hatip Denk ve Sitti Abun için Derik'te ayrı ayrı camilerde tören yapıldı.

Cenaze törenlerine, dün geceden bu yana ilçede bulunan, yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret eden, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Cenazeler, Bakan Soylu, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya'nın katıldığı cenaze namazının ardından aile mezarlıklarında toprağa verildi.

​​​​​​​Bover Babur'un cenazesi ise merkez Artuklu ilçesinde, defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Necla Önen'in (30) cenazesi ise Diyarbakır'daki Mardinkapı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Derik'te yaşanan trafik kazalarında polis memuru Yahya Ergin şehit olmuş, 19 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 26 kişi de yaralanmıştı.

Polis memurunun cenazesi Mardin'de düzenlenen törenin ardından memleketi Çanakkale'ye uğurlanmıştı.

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

- 17 kişinin cenazesi Mardin'in Derik ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı törenle, 1 kişinin cenazesi Artuklu ilçesinde, 1 kişinin cenazesi ise Diyarbakır'da toprağa verildi

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

Mardin'deki trafik kazalarında hayatını kaybeden 19 kişinin cenazesi son yolcuğuna uğurlandı

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