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Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

29.06.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Ukrayna'nın, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan Türk kuru yük gemisi "Azov Concord" Zonguldak Limanı'na ulaştı.

Mariupol Limanı'nda yaklaşık 4 aydır bekletilen "Azov Concord" isimli Türk gemisi, 21 Haziran'dan Mariupol'den ayrıldı.

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na giden gemiye 8 bin 154 ton demir cevheri yüklendi.

Novorossiysk'den 26 Haziran'da demir alan "Azov Concord" isimli gemi, dün Zonguldak Limanı'na yanaştı.

14 personeli bulunan, 18 metre genişliğinde 142 metre uzunluğundaki gemide yüklü demir cevherinin KARDEMİR'e gönderileceği öğrenildi.

"Kırmızı hat diplomasisi" kapsamında görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetler Moskova'da görüşmüş, toplantının ardından "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Mariupol Limanı'ndan ayrılan ilk yabancı gemi olmuştu.

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

Mariupol'den yola çıkan ilk Türk kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'nda

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