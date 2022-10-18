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Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

18.10.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Mark Eliyahu, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı.

Müziğinde Doğu ve Batı'yı harmanlayan ünlü besteci ve kamança ustası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konsere gelenleri "İyi akşamlar, burada olduğum için çok mutluyum." diyerek selamlayan sanatçı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Akıl hocası ve ilham kaynağının babası olduğuna değinen Eliyahu, "Küçük bir çocukken müzik yapmak için beni özel bir yere götürmüştü. Şimdi orada bestelediği müziği sizler için çalacak. Besteci, müzikolog ve tar üstadı babam Piris Eliyahu ile birlikte çalmak benim için büyük bir onur." diye konuştu.

Konserde ayrıca usta müzisyenin babası Piris Eliyahu da oğluna eşlik eden orkestrada yer aldı. Piris Eliyahu, konser sırasında tarıyla solo bir performans da sergiledi.

Kamança sanatçısı Eliyahu, konserde aralarında "Journey", "Endlees", "Tribe", "Drops", "Coming Back", "Sands", "The Magnificent Nine"ın da olduğu bestelerini seslendirdi.

Besteci, aranjör ve yetenekli bir kamança ustası olan Eliyahu, kamança ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik elektroniklerle birleştirerek farklı kültürleri müziğinde bir araya getiriyor.

Dinleyicilerine, Ortadoğu ve Balkanlar'ın ruhunu notalara dökerek duygu yoğunluğu yüksek bir deneyim sunan Eliyahu, Türk, İran ve Azeri müziğine özel ilgi duyuyor.

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

- Besteci, aranjör ve kamança sanatçısı, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluştu

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

Mark Eliyahu, AKM'de konser verdi

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Atatürk Kültür Merkezi beyoğlu kültür yolu festivali mark eliyahu

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