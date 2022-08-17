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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

17.08.2022 04:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

KOCAELİ (AA) - Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 23. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 45 saniyenin Gölcüklüler için unutulmayacak bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek aradan geçen 23 yılın ardından saat 03.02'de anma programı düzenlediklerini kaydetti.

Gölcük'te acıların taptaze olduğunu söyleyen Sezer, "Bu zaman zarfında aslında maddi anlamda kaybedilen her şey geriye geldi. Ancak sevdiklerimize maalesef tekrar kavuşma imkanımız yok. Biz şunu anladık; Afetler her zaman olabilir, onlara hazırlık yapmamız afetlere hazır olmamız, tedbir almamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Sezer, devlet kurumlarının afetlere yönelik birçok hazırlık yaptığına işaret ederek bundan sonra tedbirlerin sıkılaşması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların da kurallara uymasını ve afet anında ne şekilde hareket edeceğini bilmesi gerektiğini belirten Sezer, "Kurallara uymamız gerekiyor. O kurallara uyduğumuz takdirde yaptığımız binalarda binaların yüksekliği de kurallara uyduğu takdirde biz aslında ilk sırada kendimizi korumuş oluyoruz." diye konuştu.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, depremin merkezi Gölcük'te anıldı

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