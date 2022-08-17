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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

17.08.2022 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim, ilahi ve kasideler okundu.

Vatandaşlar, depremin yıkıcı etkisini gösteren kentin çeşitli noktalarından çekilmiş manzaraların bulunduğu resim sergisini gezdi.

Kızılay ve AFAD'ın bilgilendirme filmlerinin gösterildiği etkinlik süresince katılımcılara çay ve su ikram edildi.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde İl Müftüsü Hasan Başiş'in eşliğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, kent protokolünün temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

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Sakarya anma

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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