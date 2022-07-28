YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve can salındaki 77 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 zanlı gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik botta 50, can salında ise 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler tarafından 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:26
Yatsı
21:55
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Kendisinden 23 yaş küçük bir erkekle birlikte! ''Buna değer...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.