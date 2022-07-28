Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik botta 50, can salında ise 27 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler tarafından 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Marmaris açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

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