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Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

16.09.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi, özellikleri ve büyüklükleriyle dünyanın sayılı motor yatları arasında yer alan lüks mega yatları misafir ediyor.

Yaz sezonun son aylarının yaşandığı ilçeye, Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki "Anna" isimli dev yat geldi.

Körfezde alagarda durmayı tercih eden lüks yat, 2018'de Hollanda'da inşa edilerek denize indirildi. 9 lüks kabininde 18 kişi konaklayabilen yatta 36 personel görev yapıyor.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" da körfezde alargada beklerken, 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesine bağlandı.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

Marmaris Körfezi'nde mega yat trafiği sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris yat anna

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