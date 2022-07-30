Marmaris Limanı'na ve körfezine renk katan yatlarda, helikopterin yanı sıra spa, sauna, jakuzi, sinema ve spor salonu gibi birçok alan bulunuyor.

Süper ve mega olarak nitelendirilen yatların bazılarında helikopter de bulunuyor.

Marmaris mega yatları ağırlıyor

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