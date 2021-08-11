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Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

11.08.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nın son hali, "deniz üzerinde yürüyormuş" hissi veren 450 metre uzunluğundaki batık patika görünümündeki plajda yürümenin keyfini yaşamak için gelenleri üzdü

Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve etrafını çeviren ormanlarla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Kızkumu Plajı'nın etrafında yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.

Orhaniye Mahallesi’ndeki adını bir efsaneden alan Kızkumu Plajı, ilçede 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'nde çıkan ve 9 gün süren yangından etkilendi.

Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkati çeken, mavi ile yeşilin kaynaştığı ve çam ağaçlarının güzel kokusunun yayıldığı bölgede geçmişten eser kalmadı.

Orhaniye Mahallesi'nde yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi.

Görüntülenen alanlarda, bölgedeki yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için verilen mücadelenin izleri dikkati çekti. Havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucu yerleşim alanlarının yangından çok az etkilendiği görüldü.

"Deniz üzerinde yürüyormuş" hissi veren 450 metre uzunluğundaki batık patika görünümündeki, efsanedeki prensesin temsili bir heykelinin de yer aldığı Kızkumu Plajı'nda ise bazı turistlerin yürüdüğü ve tatillerine devam ettikleri görüldü.

Bölgedeki manzara, geçmişte "doğanın kalbinde bir yer" olarak nitelenen Orhaniye Koyu'na gelenleri üzdü.

Yangından en çok etkilenen mahallelerin başında gelen yakındaki Hisarönü Mahallesi'ndeki yanan alanlar ve yaşanan tehlikenin boyutu da görüntülere yansıdı.

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

- Orhaniye Koyu ve Kızkumu Plajı'nın son hali, "deniz üzerinde yürüyormuş" hissi veren 450 metre uzunluğundaki batık patika görünümündeki plajda yürümenin keyfini yaşamak için gelenleri üzdü

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi
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Muğla Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Çarşamba

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