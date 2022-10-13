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  4. Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

13.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesis sahibi 8 şüpheli, “Yabancının Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçlamasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekiplerince, otel, apart, pansiyon ve günübirlik konaklama tesislerinde düzensiz göçmenlere yönelik farklı zamanlarda yapılan denetimlerde, 265 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında otel, apart, pansiyon ve günübirlik konaklama tesislerinde farklı zamanlarda arama yaptı.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 265 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Otel ve apart işletmecilerine idari para cezası uygulandı, haklarında yasal işlem başlatıldı.

Otel sahipleri İ.U, M.A, A.A, O.K, S.D, apart sahipleri N.K. ve H.Ç, pansiyon sahibi M.A, "Yabancının Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçlamasıyla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

- Tesis sahibi 8 şüpheli, “Yabancının Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçlamasıyla gözaltına alındı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris'te konaklama tesislerine yapılan denetimlerde 265 düzensiz göçmen yakalandı

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Marmaris emniyet

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