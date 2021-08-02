YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

02.08.2021 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik gruptaki itfaiyeciler, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra evlerin bahçelerindeki Türk bayraklarını zarar görme tehlikesine karşı tek tek topladı - Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev: - "Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım" - İtfaiye eri Nail Gailov: - "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız"

TEZCAN EKİZLER - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını için Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, alevle mücadelelerini Türk bayrağına olan saygı ve duyarlılıklarını da ihmal etmeden özveriyle sürdürüyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişiden oluşan itfaiyeci grubu, bölgedeki yangınlarının söndürülmesi için orman kahramanlarına destek oluyor.

Azerbaycanlı itfaiyecilerin alevlerle yaptıkları mücadele hem meslektaşlarından hem de Türk halkından büyük takdir görüyor.

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında da görev yapan Azerbaycanlı itfaiyecilerin, evlerin bahçelerinde asılı Türk bayraklarına karşı duyarlılıkları dikkati çekti.

İtfaiyeciler, yangından zarar görme riskine karşı Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.

- "Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız"

Azerbaycan itfaiyesine komuta edenlerden Kamil Dünyamaliyev, AA muhabirine, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının kendisini çok üzdüğünü belirten Dünyamaliyev, şunları kaydetti:

"Türkiye bizim kardeşimiz. Azerbaycan ile Türkiye her zaman kardeş olacaktır. Son günümüze kadar Türkiye'nin yanındayız. Marmaris'te orman yangını söndürmek için geldik. Ev yanıyordu, evin içine girdim baktım kimse yoktu. Türk bayrağını gördüm ve onu aldım. Bayrak bizim için çok önemli."

İtfaiye eri Nail Gailov da "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

İtfaiye eri Tural Mehmetov da Türkiye'de bir an önce orman yangınlarının son bulmasını istediğini, bunun için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

- Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik gruptaki itfaiyeciler, yangınların söndürülmesi için özveriyle görev yapmalarının yanı sıra evlerin bahçelerindeki Türk bayraklarını zarar görme tehlikesine karşı tek tek topladı - Azerbaycan it

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı

Marmaris'te orman yangınında görevli Azerbaycanlı itfaiyecilerin Türk bayrağı duyarlılığı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:05
Öğle
13:18
İkindi
17:06
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.