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Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı

27.06.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda başlayan yangına ekipler müdahale ediyor.

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çaba yoğun gösteriyor.

Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı

Marmaris'te oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangın başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı
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