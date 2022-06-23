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  4. Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

23.06.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri arasında yer alan ve TSK envanterinde bulunan, bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter, basın mensupları tarafından görüntülendi.

Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken, alevlerin tehdit ettiği alanlarda ise tedbirler artırıldı.

Çok sayıda helikopter ve uçakla müdahale edilen yangında Milli Savunma Bakanlığına bağlı unsurlar da etkin şekilde görev alıyor.

TSK envanterindeki CH-47 Chinook tipi helikopter, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan basın mensupları ile havalandı.

Yangın bölgesine ulaşmadan bambisine 10 tona yakın su dolduran helikopter, yangın alanına suyu boşaltarak çalışmalara büyük katkı sağlıyor.

Uzun süre havada kalan ve ekiplerin hava gücüne önemli ölçüde destek olan helikopter sabahın ilk ışıklarından hava kararıncaya kadar çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da daha önceki açıklamalarında ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını bildirmişti.

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

Marmaris'te yangında 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopter görüntülendi

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