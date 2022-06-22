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Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

22.06.2022 05:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece boyunca yangına karadan müdahale eden ekiplere vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile destek verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Yangına çeşitli illerden gelen çok sayıda arazözün yanı sıra 1500'e yakın işçi müdahale etti.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Marmaris'teki bir otelde çalışan Anıl Demirtaş, otelindeki çok sayıda tüpü bir otomobile koyarak iş arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Demirtaş, ayrıca ekiplere su ve ayran dağıttıklarını kaydetti.

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

- Gece boyunca yangına karadan müdahale eden ekiplere vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile destek verdi

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

Marmaris'teki orman yangını devam ediyor

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